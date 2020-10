Während einer Streifenfahrt nahmen Coburger Polizisten am Dienstagabend Marihuanageruch wahr und konnten zwei Mädchen mit einem Joint antreffen. Kurz vor 20 Uhr befanden sich Coburger Polizisten auf Streife in der Innenstadt, als ihnen durch das geöffnete Fenster des Polizeiautos der typische Geruch von Marihuana in die Nase zog. Nur wenige Augenblicke später konnten die Beamten zwei 16 Jahre alte Mädels in der Anna-B.-Eckstein-Anlage mit einem Joint antreffen. Einem der Mädchen schlug das Rauschgift sichtlich auf den Magen. Die 16-Jährige musste sich mehrmals heftig übergeben, so dass schließlich auch der Rettungsdienst kommen musste. Mit dem Rettungswagen kam das Mädchen zur Behandlung ins Klinikum. Der Vorfall wird den beiden Jugendlichen sicherlich eine Lehre sein. Zudem müssen sie sich auch wegen des Besitzes von Rauschgift strafrechtlich verantworten. pic