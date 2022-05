Bereits in der vergangenen Woche hat die unterfränkische Polizei zwei mutmaßliche Bandenmitglieder vorläufig festgenommen. Die beiden Männer stehen im Verdacht, an mehreren Kupferdiebstählen im Regierungsbezirk beteiligt gewesen zu sein. Die weiteren Ermittlungen im Zusammenhang mit der Diebstahlsserie werden von der Kriminalpolizei und der Staatsanwaltschaft Aschaffenburg geführt, berichtet das Polizeipräsidium Unterfranken.

Dem Bericht zufolge kontrollierten am 5. Mai Beamte der Polizeiinspektion Ebern im Stadtgebiet einen mit zwei Personen besetzten Kleintransporter. Die Polizisten entdeckten in dem Fahrzeug eine größere Menge Kupfer. Es handelte sich dabei um das Dach eines Hochbehälters, das offenbar kurz zuvor im Bereich der Losbergstraße entwendet worden war. Bei den Fahrzeuginsassen handelt es sich um zwei Männer im Alter von 26 Jahren, die im Landkreis Miltenberg wohnen. Sie wurden vorläufig festgenommen. Das mutmaßlich entwendete Kupfer im Wert von einigen tausend Euro wurde sichergestellt.

Im Zuge der Ermittlungen erhärtete sich nach und nach der Verdacht, dass die Festgenommenen als Mitglieder eine Bande fungieren, die offenbar in wechselnden Besetzungen Diebstähle begeht. Nach derzeitigem Ermittlungsstand deutet vieles darauf hin, dass die Diebesbande für weitere gleichgelagerte Fälle in der Region verantwortlich ist.

Hochbehälter abgedeckt

So wurden im Zeitraum von Februar bis Mai bereits die Kupferdächer von Hochbehältern in Aura im Sinngrund und Lohr am Main (beide Lkr. Main-Spessart) sowie im Eichenbühler Ortsteil Riedern (Lkr. Miltenberg) abgedeckt und entwendet. Der Wert der Beute dürfte nach derzeitigen Ermittlungserkenntnissen im niedrigen bis mittleren fünfstelligen Bereich liegen.

Der Ermittlungsrichter erließ gegen die 26-Jährigen Untersuchungshaftbefehle wegen des dringenden Tatverdachts des schweren Bandendiebstahls in mehreren Fällen. Die Haftbefehle wurden in der Folge gegen strenge Auflagen außer Vollzug gesetzt. Darüber hinaus liegen Ermittlungserkenntnisse vor, wonach ein 28-Jähriger aus dem Landkreis Miltenberg ebenfalls als Bandenmitglied an Diebstählen beteiligt gewesen sein soll. pol