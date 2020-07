Zwei junge Bamberger Opfer eines Überfalls in Kleingartensiedlung

Opfer eines Überfalls wurden zwei junge Männer in der Nacht des vergangenen Freitags in einer Kleingartenanlage in Bamberg. Die Kriminalpolizei sucht nach Zeugen.

Wie die Kripo berichtet, saßen die beiden Geschädigten, zwei 19-jährige Bamberger, am Freitag gegen 23.45 Uhr in einem blauen Mazda auf einem Stellplatz in der Kleingartenanlage in der Straße Aufseßhöflein, als zwei maskierte und bislang unbekannte Täter an das Fahrzeug herantraten und die beiden überfielen. Unter Schlägen und Tritten nahmen sie einem der Opfer ein Mobiltelefon sowie seine Geldbörse ab und flüchteten anschließend in unbekannte Richtung. Die Täter fügten den Opfern dabei leichte Verletzungen zu. Das Fachkommissariat der Kriminalpolizei Bamberg hat die Ermittlungen aufgenommen.

Einer der unbekannten Täter wird wie folgt beschrieben: junges Alter, circa 190 Zentimeter groß und athletisch, bekleidet mit dunkler Hose, dunkelgrauer Daunenjacke mit Kapuze und weißen Sportschuhen, trug bei der Tat eine Sturmhaube. Die Beschreibung des anderen Täters: ebenfalls junges Alter, circa 175 Zentimeter groß und schlank, trug bei der Tat eine Sturmhaube.

Zeugen gesucht

Zeugen, die Hinweise auf die gesuchten Personen geben oder sonst sachdienliche Angaben zur der Tat machen können, werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei Bamberg unter der Rufnummer 0951/9129-491 in Verbindung zu setzen. red