Aufgrund der Hygiene- und Abstandsregeln fand die Kommunionfeier in Bad Bocklet erst jetzt und in zwei Gruppen statt. In der ersten Gruppe waren sieben Kinder, in der zweiten Gruppe waren es neun Kinder, die erstmals an den Tisch des Herrn getreten sind. Pfarrer Stephan Hartmann feierte mit den Kindern und deren Familien den Gottesdienst.