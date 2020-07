Zwei Fahrräder werden gestohlen

Der Haßfurter Polizei wurden zwei Fahrraddiebstähle angezeigt, einmal in Roßstadt und einmal in Zeil. Im Tatzeitraum von Samstag, 17 Uhr, bis Sonntag, 11 Uhr, wurde ein Mountainbike Canyon/Torque EX Gapstar aus einem Grundstück in der Weinbergstraße in Roßstadt entwendet. Das Fahrrad war mit einem Zahlenschloss gesichert und hat einen Wert von 1600 Euro. Der zweite Fall: Ein vor einem Anwesen in der Karl-Link-Straße in Zeil abgestelltes Moutainbike der Marke Fuji wurde am Dienstag in der Zeit von 6.30 bis 18 Uhr gestohlen. Da das schwarze Mountainbike am Hinterrad mit einem Schloss gesichert war, dürfte es vom Dieb weggetragen worden sein. Auf dem Fahrrad stand in weiß-roter Aufschrift Fuji und der linke Bremshebel war abgebrochen. Der Wert des Mountainbikes beträgt 400 Euro. Hinweise erbittet die Polizeiinspektion Haßfurt unter Telefonnummer 09521/9270. red