Zwei Einbrüche in einer einzigen Nacht

Duplizität der Ereignisse: In der Nacht zum Mittwoch ereignete sich zunächst ein Diebstahl im Tierheim in der Krappenrother Straße. Der Täter verschaffte sich unberechtigt Zutritt in das Anwesen und entwendete einen schwarzen, rund 30x30 Zentimeter großen Tresor, eine schwarze Geldtasche und Bargeld. Insgesamt entstand ein Entwendungs- und Sachschaden in Höhe von rund 1500 Euro. In derselben Nacht, zwischen 17 und 6 Uhr, kam es zudem im nebenan gelegenen Bauhof der Stadt Lichtenfels ebenfalls zu einem Einbruchdiebstahl. Der oder die unbekannten Täter brachen hier verschiedene Fenster auf, um sich Zutritt zu verschaffen. Der oder die Täter nahmen verschiedene Werkzeuge mit und verursachten einen Entwendungs- und Sachschaden in Höhe von rund 550 Euro. Zeugen, die Hinweise zu den beiden Einbrüchen und den Verbleib des Tresors machen können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion in Lichtenfels unter 09571/9520-0 in Verbindung zu setzen.