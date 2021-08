Nach einem Jahr Pause konnte Familie Reusch vom Potatis Hof gleich zwei Kommunionbäume nach alter Tradition pflanzen. Seit fünf Jahren lässt der landwirtschaftliche Betrieb in Elferhausen den alten Brauch des Kommunionbaumes nämlich wieder aufleben und spendet den Kommunionkindern einen Apfelbaum, der im Dankgottesdienst zur Erstkommunion gesegnet und zeitnah auf dem Grundstück von Familie Reusch von den Kindern gepflanzt wird.

In Elferhausen gingen die Kommunionkinder von 2020 erst am 16. Mai 2021 zur Erstkommunion. Deshalb konnte natürlich auch der Kommunionbaum erst 2021 gepflanzt werden.

Die Kommunionkinder von 2021 samt Eltern haben sich am 17. Juli zusammengefunden, um den Baum in die Erde zu bringen. Am 1. August folgte dann der Kommunionbaum des Jahrgangs 2020. Es wurde gegraben, geschaufelt, getrampelt und gegossen. In der neuen Heimat können die Obstbäume nun Wurzeln schlagen. Jeweils mit einem Schild versehen, auf denen alle Kommunionkinder verewigt sind, sollen die Bäumchen an einen wunderschönen Tag im Leben der Kinder erinnern. red