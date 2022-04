Der Zweckverband zur Wasserversorgung der Rhön-Maintal-Gruppe spült die Ortsnetze. Am Montag, 4. , und Dienstag, 5. April, wird in Eltingshausen gespült, am Mittwoch, 6., und Donnerstag, 7. April, in Rottershausen mit Schwarzer Pfütze und Waldsiedlung. Ebenhausen ist am Mittwoch, 27., und Donnerstag, 28. April, dran, Oerlenbach am Mittwoch, 4. Mai, Donnerstag, 5., und Freitag, 6. Mai. Gespült wird von 8 bis 16 Uhr. Druckschwankungen sind möglich. sek