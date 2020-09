Aus gegebenem Anlass weist die Verwaltungsgemeinschaft (VG) Ebern darauf hin, dass der Zutritt zum Ämtergebäude weiterhin nur nach einer vorherigen Terminvereinbarung per Telefon oder E-Mail mit dem entsprechenden Sachbearbeiter gewährleistet werden kann. Die Durchwahlen der jeweiligen Sachbearbeiter finden sich beispielsweise im VG-Mitteilungsblatt oder un- ter www.ebern.de bei "Was erledige ich wo?". Die Eingangstüren bleiben weiterhin geschlossen. Bürger, die einen Termin vereinbart haben, sollen am Haupteingang klingeln und werden dann hereingelassen. In den nächsten Tagen wird hier eine neue Sprechanlage installiert, so dass die Bürger direkt beim jeweiligen Sachgebiet klingeln können. Jeder Besucher muss beim Betreten des Ämtergebäudes eine Mund-Nase-Schutzmaske tragen. Außerdem ist es erforderlich, dass sich alle Besucher die Hände am Desinfektionsmittel-Spender im Foyer desinfizieren. Der Zutritt zur Zulassungsstelle ist nur über die Eingangstür im Durchgang zum VG-Hof möglich, so die VG. red