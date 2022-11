Die Hescuro Kliniken haben mit Christof Wolf eine neue Fachkraft für Arbeitssicherheit. Der gelernte Elektriker ist seit Jahresbeginn der Technische Leiter am Standort Bad Bocklet, aber schon 15 Jahre im Unternehmen tätig. Nun hat er die zweijährige Ausbildung zur Fachkraft für Arbeitssicherheit abgeschlossen. Als Zeichen der Anerkennung überreichte Antje Geier, Kaufmännische Leiterin der Hescuro Kliniken Bad Bocklet, im Namen der Geschäftsleitung ein Präsent. Die zweijährige Ausbildung hat Wolf berufsbegleitend absolviert. Als Fachkraft für Arbeitssicherheit kümmert sich Wolf in erster Linie darum, dass die Mitarbeitenden in Bad Bocklet, Bad Kissingen und Bad Brückenau gesunde Arbeitsbedingungen vorfinden. Zudem sorgt er dafür, dass es gar nicht erst zu Arbeitsunfällen kommt. red