Aus dem Förderprogramm "Vor Ort für alle. Soforthilfeprogramm für zeitgemäße Bibliotheken in ländlichen Räumen" fließen erneut Fördermittel in die Region.

"Ich freue mich sehr, dass die evangelische Jugend- und Gemeindebücherei in Trebgast eine Förderung in Höhe von 18 750 Euro erhält", erklärte die Parlamentarische Staatssekretärin Anette Kramme. Die Fördergelder fließen für die Verbindung der Bücherei mit dem angrenzenden Jugendraum sowie die Etablierung eines neuen multifunktionalen Raumkonzepts.

Mit dem Soforthilfeprogramm "Vor Ort für alle" fördert der Deutsche Bibliothekenverband bundesweit zeitgemäße Bibliothekskonzepte in Kommunen mit bis zu 20 000 Einwohnern. Ziel ist es, Bibliotheken als "Dritte Orte" auch in ländlichen Räumen zu stärken und so einen Beitrag zu gleichwertigen Lebensverhältnissen zu leisten. Das Programm wird über Mittel aus dem Bundesprogramm "Kultur in ländlichen Räumen" in Höhe von 1,5 Millionen Euro gefördert. red