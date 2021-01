Bayerns Sozialministerin Carolina Trautner, gleichzeitig Vorstandsvorsitzende der Zukunftsstiftung Ehrenamt Bayern, gibt auch in diesem Jahr den Startschuss für die Förderung von Ehrenamtsprojekten: "Mit der Zukunftsstiftung Ehrenamt Bayern wollen wir neue Initiativen, Projekte und Ideen im Bereich Ehrenamt unterstützen. Ab dem 18. Januar können sich alle bewerben, die ein solches Projekt durchführen wollen. Sie können eine Fördersumme von bis zu 5000 Euro erhalten."

Die Ausschreibung hat in diesem Jahr den Themenschwerpunkt "Ehrenamt 4.0: Teilhabe an der digitalisierten Welt". Staatsministerin Trautner dazu: "Die Digitalisierung erobert immer mehr Bereiche unserer Gesellschaft und vereinfacht unser Leben und unseren Alltag an vielen Stellen. Auch das Ehrenamt kann davon profitieren. Das wollen wir unterstützen."

Wer kann mitmachen?

Mitmachen können daher in diesem Jahr alle, die im Bereich des Ehrenamts ein Projekt oder eine Idee zum Thema "Digitalisierung" umsetzen möchten, mit ehrenamtlichem Einsatz digitale Möglichkeiten im Rahmen ihrer Projekte nutzen, neue Ideen für digitale Engagementformen haben oder digitale Kompetenzen - zum Beispiel zwischen den Generationen - fördern. Bis zum 28. März können Anträge bei der Zukunftsstiftung Ehrenamt Bayern eingereicht werden.

Alle Informationen zur Projektausschreibung und zu den Förderbedingungen sind auf

www.ehrenamtsstiftung.bayern.de/foerderung/projektausschreibung/index.php zu finden.

Zukunftsweisende Konzepte

Die Zukunftsstiftung Ehrenamt Bayern wurde am 1. Februar 2018 vom Freistaat Bayern gegründet, um Freiwilligen vor Ort das bürgerschaftliche Engagement zu erleichtern. Die gemeinnützige Stiftung öffentlichen Rechts fördert Projekte, Initiativen, Organisationen und Vereine, die mit zukunftsweisenden Konzepten und Ideen durch ehrenamtlichen Einsatz das Gemeinwohl nachhaltig stärken und unterstützen.

Die Vorstandsmitglieder der Stiftung sind Bayerns Sozialministerin Carolina Trautner, Professorin Doris Rosenkranz und Geschäftsführerin Sara Günther. red