Für Zuschussanträge, die sich im Rahmen der speziell für die Corona-Zeit verfassten Zuschussrichtlinien an den Stadtjugendring Bamberg (SJR) wenden, hat der Vorstand des SJR die Abgabefrist coronabedingt auf den 15. November 2020 verlängert. Jugendgruppen, Initiativen und Projekte der Jugendarbeit in der Stadt Bamberg sowie Mitgliedorganisationen des Stadtjugendrings können bis zu diesem Zeitpunkt Zuschussanträge für Fahrten, Freizeiten und Lager an den Jugendring stellen, teilt der Stadtjugendring mit.

Dabei sind die besonderen neuen Zuschussrichtlinien für den Zeitraum der Pandemie so ausgestaltet, dass auch Kosten für ausgefallene Maßnahmen, Aktivitäten, die als Ersatz für diese durchgeführt wurden, eintägige Maßnahmen ohne Übernachtung oder ähnliche Veranstaltungen und Aktivitäten im Rahmen dieses Zuschussbereichs bezuschusst werden können. Dies betrifft auch Jugendverbände und -gemeinschaften, die im Stadtjugendring Bamberg satzungsgemäß aufgenommen sind und Zuschüsse für außergewöhnliche Aktionen im Antrag "Besondere Aktivitäten", Anschaffungen für die Jugendarbeit im Antrag "Bewegliches Inventar & Zelte" oder "Zentrale Leitungsaufgaben" beantragen. Auch diese Antragsfrist wurde auf den 15. November verlängert. Insbesondere der Zuschussbereich "Besondere Aktivitäten" bietet erweiterte Möglichkeiten aufgrund des eingeschränkten Handlungsspielraums während Corona.

Anträge müssen auf dem dafür vorgesehenen Formblatt eingereicht werden. Es ist in der Geschäftsstelle des Stadtjugendring Bamberg (Lange Straße 2, 96047 Bamberg, Telefon 0951/9685653) zu den jeweiligen Öffnungszeiten oder auf der Homepage unter www.stadtjugendring-bamberg.de zu bekommen. Dort sind auch die geänderten aktuellen Zuschussrichtlinien mit allen Einzelheiten zu erfahren.

Jugendpreis winkt

Für besondere Aktivitäten der Jugendverbände und Jugendarbeit vergibt eine Jury insgesamt bis zu 1000 Euro. Bewerbungsende ist ebenfalls der 15. November 2020. Infos ebenfalls auf der Homepage des SJR. red