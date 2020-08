Die Regierung von Unterfranken - Naturerlebnis Rhön - bietet am Dienstag, 1. September auf dem Aktivspielplatz an der Sinnbergpromenade ab 14 Uhr einen Zusatzkurs zum Rotmilan an. Kinder ab 6 Jahren können kostenlos an der Veranstaltung teilnehmen. In diesem Ferienprogramm erfahren die Kinder beispielsweise, wie der "Rote Drache der Rhön" zu seinem Namen gekommen ist und wie er sein Jahr bei uns verbringt. Bei Outdoor-Spielen probieren die Kinder aus, wie es ist, als Rotmilan in der Rhön zu leben und wieso der imposante Greifvogel so wichtig für uns ist. Die Veranstaltung findet im Freien statt. Zum Bringen und Abholen bitte trotzdem Mundschutz tragen und die Hygieneregeln vor Ort beachten. Wer an der Veranstaltung teilnehmen möchte, kann sich gerne noch anmelden. Nähere Informationen und Anmeldung unter: www.badkissingen.ferienprogramm-online.de. Bei Rückfragen bitte an Tel.: 0971/807 43 01 wenden. red