Zusatzführungen zur Zeitgeschichte

Wegen großer Nachfrage bietet die Volkshochschule (VHS) Bamberg Stadt am Sonntag, 5. Juli, von 15 bis 16 Uhr und von 17 bis 18 Uhr Zusatzführungen durch die Ausstellung "Inspiration Zeitgeschichte: 1020 - 2020" an. Nach mehr als 800 Jahren katholischer Kirche und 200 Jahren evangelischer Kirche St. Stephan finden beide Konfessionen im Rahmen dieser Ausstellung im ehrwürdigen Kirchenraum zueinander. 14 Künstler verbildlichen mit ihren Werken - hier die Installation "Steinigung" von Irene Reinhardt - Stationen aus der 1000-jährigen Geschichte St. Stephans. Als Quelle der Inspiration diente eine Zeitleiste. Die Führung findet in Kooperation mit dem Verein Form + Farbe statt. Eine Anmeldung im VHS-Sekretariat, Telefon 871108, oder unter www.vhs-bamberg.de mit Kursnummer 8303 und 8304 ist bis zum morgigen Freitag, 11.30 Uhr, erforderlich. Foto: privat