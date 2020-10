Im kürzlich neu eröffneten Bürgerhaus in Wüstenahorn tut sich einiges. So bietet "Globus - Vielfalt im Stadtteil" Unterstützung in den Bereichen Familienbildung und Integration, interkulturelle Angebote, Gesundheitsvorsorge und Beratung an. Diplom-Sozialpädagogin Olga Biryukov hat für jeden ein offenes Ohr. Zusätzlich wird es im Zwei-Wochen-Rhythmus abwechselnd Stadtteilfrühstück und Sportangebote geben. Wer gerne seine Deutschkenntnisse verbessern möchte, kann dies in der Lesestunde. Erreichbar ist Olga Biryukov über Telefon 0151/22049594.

Mittagstisch am See: Der beliebte Treff zum Mittagessen kann endlich am 14. Oktober starten. Aufgrund der coronabedingten Auflagen wird der Mittagstisch in zwei Schichten durchgeführt. Es besteht die Möglichkeit, sich für 11 bis 12.30 Uhr oder für 12.45 Uhr bis 14.15 Uhr anzumelden. Der Essenplan hängt immer eine Woche vorher im Haus aus, teilt die Stadt Coburg mit. red