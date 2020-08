Zusätzliche Zugfahrten

Für alle Urlauber und Ausflügler in der Region lassen die Museumseisenbahner des Vereins Dampfbahn Fränkische Schweiz (DFS) ihre historischen Züge nicht nur jeden Sonntag und am regionalen Feiertag, dem 15. August, rollen. Sie ergänzen das reguläre Fahrtprogramm mit zusätzlichen Sonderfahrten am Mittwoch, 5. und 19. August.

Auf Wunsch vieler Urlauber, die am Wochenende an- oder abreisen, wurden weitere Betriebstage eingeführt. Mit den zusätzlichen Fahrten wird allen Urlaubern und Ausflüglern die Möglichkeit während der Sommerferien geboten, auch unter der Woche mit der Museumsbahn durch die Fränkische Schweiz zu reisen. Um 10.05 Uhr, 14.05 und 16.05 Uhr startet der Zug in Ebermannstadt zur Fahrt durchs Wiesenttal. Eine Stunde später geht's von Behringersmühle wieder zurück.

Zum Einsatz kommt dabei die 1956 gebaute Diesellok V60 114, die seit Jahren liebevoll von den Museumsbahnern gepflegt wird.

Ein Ausflug in die Eisenbahngeschichte mit der Dampfbahn kostet für Erwachsene 14 Euro, dabei fährt ein Kind gratis mit. Urlaubsgäste mit der "Erlebniscard Fränkische Schweiz" fahren zwei Euro günstiger.

Eine Fahrt von Ebermannstadt nach Behringersmühle dauert rund 45 Minuten. Fahrkarten können online bestellt oder vor Ort am Bahnhof Ebermannstadt sowie beim Schaffner am Zug erworben werden. Zu berücksichtigen ist für alle Fahrgäste, dass während der gesamten Fahrt eine Maske oder Mund-Nase-Bedeckung getragen werden muss.

Weitere Informationen

Weitere Informationen zum Fahrtprogramm der DFS findet man im Internet unter www.dampfbahn.net oder gibt es telefonisch unter 09194-725175. red