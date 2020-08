Zur Wanderung nach Bad Kissingen

Der Haßbergverein Königsberg hat wegen der Corona-Pandemie sein Programm abgeändert. So unternimmt er am Sonntag, 16. August, eine Fahrt nach Bad Kissingen. Dort steht eine sieben beziehungsweise zwölf Kilometer lange Wanderung durch den Rosengarten sowie durch den Kurpark bis zur Saline auf dem Programm. Die zwölf Kilometer lange Tour führt weiter in das romantische Kaskadental bis zum Klaushof, wo eine Mittagseinkehr stattfindet. Wer nicht dorthin mitwandert, kann Bad Kissingen mit seinem Kurpark genießen. Eine gemeinsame Schlusseinkehr ist nicht vorgesehen. Die Abfahrt ist um 9 Uhr am Hallenbad in Königsberg und die Rückkehr gegen 19 Uhr. Wegen der begrenzten Teilnehmerzahl sollen sich Interessierte bis zum 9. August unter der Telefonnummer 09525/8352 anmelden, teilte der Haßbergverein in Königsberg weiterhin mit. red