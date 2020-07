Zur Ruhe kommen mit Musik

Das katholische Pfarrbüro St. Kilian gibt folgende Termine bekannt: In Wolfsdorf findet am Freitag, 24. Juli, um 19 Uhr ein Gottesdienst im Freien (bei schönem Wetter) statt.

Am Sonntag, 26. Juli werden um 8.30 Uhr zum Patronatsfest in der St.-Anna-Kapelle und um 10.30 Uhr in der Pfarrkirche St. Killian Gottesdienste gefeiert.

Der Jugendgottesdienst zum Jugendsonntag, findet am Sonntag, 26. Juli, um 17 Uhr in Vierzehnheiligen am Labyrinth statt. Bei schlechtem Wetter in der Basilika. Bitte Gesichtsmaske mitbringen.

Am Sonntag, 2. August, um 18 Uhr wird ein ökumenischer Konzertgottesdienst "Zur Ruhe kommen" auf der Seebühne im Kurpark abgehalten. Die musikalische Gestaltung übernehmen Susan Baker und Dennis Lüddicke. Bei schlechtem Wetter findet der Gottesdienst in der evangelischen Dreifaltigkeitskirche statt.

Im Mondschein

Musik und Meditation bei Mondschein lautet das Thema am Montag, 3. August, um 21 Uhr auf der Seebühne im Kurpark. Musikalisch wird die Veranstaltung von Ruth Ellner und Sabine Karger-Karl (Violine und Querflöte) untermalt. Die Veranstaltung dauert 40 Minuten. Bei Regen muss die Veranstaltung entfallen. (Wettertelefon: Urlauberpfarrer Günter K. Wagner 0173/9711548). red