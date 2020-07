Zur Person: Martina Hümmer

Berufung Bereits im Alter von fünf Jahren sang Martina Hümmer in Krankenhäusern, um die Menschen dort wieder froh und glücklich zu machen. Nach dem Gymnasium absolvierte die gebürtige Bambergerin, die in Kirchlauter lebt, an der Berufsfachschule für Musik Oberfranken eine Ausbildung zur Dirigentin und Chorleiterin. Es folgte ein Gesangsstudium in Kassel und Frankfurt, welches sie mit den künstlerischen und pädagogischen Diplomen der Hochschule für Musik und Darstellende Kunst in Frankfurt am Main im Jahr 2017 abschloss. Inzwischen unterrichtet sie selbst klassischen Gesang an der Kreismusikschule Bamberg.

Karriere Hümmer geht normalerweise einer regen Konzerttätigkeit nach. Gastspiele führten sie durch Deutschland sowie nach Österreich, Italien, Frankreich, in die Schweiz und in die USA. Ein Höhepunkt war die viel beachtete Aufführung der wiederentdeckten Barockoper "Almira" von Ruggiero Fedeli am Staatstheater Kassel, in der sie die Titelpartie Almira sang. red