Birgitta Wöhrl ist Professorin der Biologie. Nach dem Studium in Regensburg und Cardiff promovierte sie 1988 an der Universität Osnabrück im Fach Genetik. Anschließend arbeitete sie am Max-Planck-Institut für molekulare Genetik in Berlin und in Cleveland, Ohio, USA, an Retroviren, vorwiegend an HIV. Seit 2002 forscht sie am Lehrstuhl Biochemie IV der Universität Bayreuth. unter anderem an den molekularen und biochemischen Grundlagen der Vermehrung von Retroviren und deren Hemmung durch bestimmte Medikamente. Sie lehrt Molekulare Virologie. red