Zur Lage in den Wäldern

Die Forstbetriebsgemeinschaft (FBG) Haßberge hält am Dienstag, 11. August, in der Königsberger Stadthalle um 19 Uhr ihre Jahresversammlung ab. Während der Veranstaltung sind die Hygieneregeln zu beachten, teilte die FBG mit. Die Mitglieder hören die Berichte und befassen sich mit der aktuellen Lage in den Wäldern. red