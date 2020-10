In der Pfarrei St. Peter und Paul Oberleichtersbach feierten elf Kinder am 20. September bei strahlendem Sonnenschein im Freien ihre erste heilige Kommunion. Die gesamte Vorbereitung unter der Leitung von Pfarrer Armin Haas zusammen mit den Eltern und vielen anderen Helfern stand unter dem Motto "Jesus, erzähl uns von Gott". Der feierliche Gottesdienst fand auf der Fläche des Parkplatzes am Hintereingang der Kirche statt und wird den Kindern und ihren Familien immer als besonderes Ereignis in Erinnerung bleiben. Foto: Fotostudio Fay