Die Arbeitsgemeinschaft Stempfermühlquellsystem Gößweinstein veranstaltet in Zusammenarbeit mit der Touristinfo Gößweinstein am Samstag, 3. Oktober, eine geologische Wanderung zur Esperhöhle bei Leutzdorf. Treffpunkt ist am Wanderparkplatz in Leutzdorf um 10 Uhr. Da die Teilnehmerzahl auf 25 Personen beschränkt ist, wird um Anmeldung bei der Tourist-Info bis Freitag, 2. Oktober, 12 Uhr, unter Telefon 09242/456 gebeten. Die Teilnahme ist kostenlos. Foto: Ronald Heck