"Worauf bauen wir?" lautet das Motto beim Weltgebetstag, der in diesem Jahr von Frauen des pazifischen Inselstaats Vanuatu kommt, heißt es in einer Pressemitteilung. Ein Präsenzgottesdienst kann in diesem Jahr nicht stattfinden. Aber am Freitag, 5. März, oder Samstag, 6. März, können Interessierte einfach in den Kirchen Geroda oder Schondra vorbeikommen. Das ökumenische Team hat dort etwas zum Thema aufgebaut. Parallel gibt es am Freitag um 19 Uhr auf Bibel-TV oder Youtube eine Übertragung des Gottesdienstes. Gebetshefte liegen in den beiden Kirchen und in Oberleichtersbach zum Mitnehmen aus. Mit seiner Projektarbeit unterstützt der Weltgebetstag Frauen und Mädchen weltweit. Über Länder- und Konfessionsgrenzen hinweg engagieren sich Frauen seit über 100 Jahren für den Weltgebetstag und machen sich stark für die Rechte von Frauen und Mädchen in Kirche und Gesellschaft. Mehr Informationen gibtes unter www.weltgebetstag.de. sek