Der Kreisverband für Gartenbau und Landespflege Haßberge und der Bund Naturschutz Ebern laden zu einer Exkursion zum "Obstparadies" ein. Die Tour in den Nachbarlandkreis Bamberg findet am Freitag, 25. September, statt.

Mit einer Führung

Seit über 20 Jahren unterhält der Kreisverband für Gartenbau und Landespflege Bamberg in Lauf bei Zapfendorf eine Obstanlage, das "Obstparadies", mit über 300 Apfel- und Birnensorten. Beim Besuch gibt es eine fachkundige Führung durch den ehemaligen Gartenbaufachberater des Landkreises Bamberg, Uwe Hoff, zur Anlage, dem vielseitigen Sortenspektrum der Obstbäume und dem Kultur- und Naturgut Streuobst. Treffpunkt vor Ort ist um 16 Uhr am Sportplatz in Lauf oder für Fahrgemeinschaften in Haßfurt am Parkplatz Tränkberg (Höhe Waldorfschule) und in Ebern am Realschulparkplatz jeweils um 15.30 Uhr. Die Corona-Auflagen sind zu beachten, und eine Anmeldung zur Teilnahme ist notwendig, wie die Organisatoren weiterhin mitteilten. Dies ist beim Kreisverband unter Mail gartenbau@hassberge.de oder Telefon 09521/942618 und beim Bund Naturschutz unter der E-Mail vorstand@bund-naturschutz-ebern.de oder Rufnummer 09531/4131 möglich. red