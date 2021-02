Gesundheitsamt Zu dem Fall Berger stehe die Klinik im engen Austausch mit dem Gesundheitsamt, heißt es vom St. Elisabeth Krankenhaus. Routinemäßig sei im Fall Berger die elektronisch übermittelte Meldung der Entlassung an das Gesundheitsamt am 29.Dezember erfolgt. Das war ein Tag nach seiner Entlassung. Mit dem Gesundheitsamt sei im Nachgang dieses Falls vereinbart worden, dass zukünftig bei ähnlichen Fällen eine zusätzliche, direkte Information erfolge, heißt es in der Stellungnahme des Krankenhauses.

Rechtsweg Eine Rechtsschutzversicherung besitzt Familie Berger nicht, deshalb sieht die Familie im Rechtsweg keine Option.

Gespräch Das Krankenhaus bot der Familie im Nachgang der Ereignisse ein Gespräch an. Dieses lehnte die Familie jedoch ab, da sie sich nichts davon erwartet. "Das bringt nichts. Man kann es nicht mehr rückgängig machen", sagen die Töchter.