Die mittlerweile 1000. Ehrenamtskarte hat Landrat Sebastian Straubel (CSU/Landvolk) jetzt an Volker Engelhardt überreicht. Dieser bekam die Karte in Gold aufgrund seiner Verdienste um die Feuerwehr. Die nunmehr 1000. Ehrenamtskarte zeige, wie groß das ehrenamtliche Engagement im Landkreis Coburg sei, sagte Straubel. Das bestätigten auch die Erzählungen von Volker Engelhardt, der durchaus schon zu schwierigen Einsätzen gerufen wurde, die ihm auch lange nachgingen. Und dennoch oder vielleicht auch gerade deshalb engagiert er sich immer wieder ehrenamtlich. Straubel und Tanja Altrichter vom Koordinierungszentrum Bürgerschaftliches Engagement am Landratsamt überreichten nun diesen besonderen Dank. Die goldene Ehrenamtskarte ist unbegrenzt gültig und birgt etliche Vergünstigungen. 2021 wurden bislang 116 Ehrenamtskarten ausgegeben, 58 in Blau und 58 in Gold. Die jeweiligen Antragsformulare sind auf den Internetseiten des Landkreises oder im Koordinierungszentrum Bürgerliches Engagement bei Tanja Altrichter unter Telefon 09561/514-5206 oder per Mail: tanja.altrichter@landkreis-coburg.de erhältlich. red