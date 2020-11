Auch während des neuerlichen Corona-Lockdowns soll die Zulassungs- und Fahrerlaubnisbehörde von Stadt und Landkreis Coburg weiterhin geöffnet bleiben. Das teilt das Landratsamt Coburg mit. Dazu ist ab heute, 2. November, allerdings eine vorherige Terminvereinbarung unter www.zulassungsstelle-coburg.de oder gegebenenfalls auch telefonisch unter der Nummer 09561/514-9595 zwingend erforderlich. Die Kunden sollen sich zudem bitte erst fünf Minuten vor dem jeweiligen Terminzeitpunkt zum Eingang begeben und bis dahin im Auto warten. So soll vermieden werden, dass es zu langen Warteschlangen vor der Zulassungsstelle und damit zu unnötig vielen Kontakten kommt. Für Kunden, die ihre Unterlagen bereits vollständig haben, ist wie beim Lockdown im Frühjahr im Windfang der Zulassungsstelle eine Box aufgestellt, in die die Unterlagen zur weiteren Bearbeitung abgelegt werden können. Eine Bearbeitung dieser Fälle am selben Tag wird angestrebt. red