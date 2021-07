Über den Antrag der evangelischen Kirchengemeinde auf Übernahme ihres Anteils an den Baukosten für den Einbau der dritten Krippengruppe in die Kita Großheirath wird am heutigen Mittwoch in der Gemeinderatssitzung gesprochen. Außerdem geht es noch um den Kriterienkatalog für die Zulassung von Freiflächenphotovoltaikanlagen im Gemeindegebiet. Sitzungsbeginn ist um 19 Uhr in der Sporthalle der Siegfried-Möslein-Schule. red