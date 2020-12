Ende des Jahres findet traditionell die Ausschüttung der Stiftungsmittel der Zukunftsstiftung der Sparkasse Forchheim statt. 2007 errichtet, ist das Ziel der Zukunftsstiftung, im Geschäftsgebiet der Sparkasse Forchheim die Lebensqualität in vielen Bereichen der Gesellschaft zu verbessern.

Das Grundstockvermögen der Zukunftsstiftung beläuft sich aktuell auf fünf Millionen Euro. Seit ihrer Einrichtung hat die Stiftung laut Pressemitteilung rund 1 050 000 Euro für gemeinnützige Zwecke ausgeschüttet.

In diesem Jahr spendet die Zukunftsstiftung der Sparkasse Forchheim rund 145 000 Euro. Die Ausschüttung der Mittel wird verteilt auf 16 gemeinnützige Vereine. Das Engagement und die Initiativen der Bürger im Landkreis seien vielseitig, welches die Zukunftsstiftung durch die breite Mittelvergabe unterstütze.

Aufgrund der aktuellen Situation war eine Mittelübergabe an alle Vertreter der begünstigten Vereine mit gemütlichem Beisammensein nicht möglich. Die Übergabe der Mittel erfolgte daher einzeln entweder durch Ewald Maier, Vorstand der Sparkasse Forchheim, oder durch den jeweiligen Marktbereichsleiter an folgende gemeinnützige Vereine und deren Projekte.

Ganztagsschulpädagogik

Akademie für Ganztagsschulpädagogik für die Initiative zur Förderung der Ausbildungsreife.

Musikverein Weilersbach

Musikverein Weilersbacher Musikanten für die technische Ausstattung der Unterrichtsräume.

Nordbayerischer Musikbund, Kreisverband Forchheim, für die Durchführung von vier Lehrgängen zum zielgerichteten D-1-Leistungsabzeichen.

Fledermaus-Monitoring

Bund Naturschutz, Kreisgruppe Forchheim, für das Gemeinschaftsprojekt Fledermaus-Monitoring Stadt und Landkreis Forchheim.

Neue Heiligenfiguren

Katholische Kirchenstiftung St. Matthäus Wiesenthau für die Neuanschafffung der zwei gestohlenen Heiligenfiguren in der Walburguskapelle auf dem Walberla.

Lebenshilfe

Verein Lebenshilfe für Menschen mit geistiger Behinderung für die "Bewegung bewegt"-Gruppenräume von Kiga und Kita.

Lebenshilfe-Werkstätten Forchheim für die Modernisierung der Hauptwerkstatt.

Rotes Kreuz

Bayerisches Rotes Kreuz, Kreisverband Forchheim, für das Projekt Gartentherapie im Pflegeheim Wiesenttal, für die Kleiderabgabestelle für Bedürftige, für die Anschaffung neuer Einsatzbekleidung für die Wasserwacht Ebermannstadt sowie für die Anschaffung eines AED-Geräts für die Bereitschaft Kersbach und Forchheim.

Musiktage Gößweinstein

Kuratorium zur Förderung von Kunst und Kultur im Forchheimer Land für die Förderung der Balthasar-Neumann-Musiktage Gößweinstein.

Jeki-Projekt

Verein Forsprung für das Projekt Jeki (Jedem Kind ein Instrument).

"Skulpturenweg Walberla"

Kunst- und Kulturverein Kirchehrenbach für den "Skulpturenweg Walberla".

Durch die finanzielle Unterstützung ermöglicht die Zukunftsstiftung diesen Vereinen ein Mehr an Gestaltungsmöglichkeiten. Die Sparkasse tue auf diese Weise Gutes für die Region und für ihre Bürger, heißt es in der Mitteilung. Seit Einrichtung der Zukunftsstiftung komme die Sparkasse damit ihrer Verantwortung nach, einen Teil des wirtschaftlichen Erfolgs an alle Menschen, die in der Region leben, zurückzugeben. red