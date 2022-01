In den Gebäuden der Justizbehörden gilt seit 10. Januar für Besucher, die keine Verfahrensbeteiligten sind, die sogenannte 3G-Regel. Besuchern, die keine Verfahrensbeteiligten sind, wird daher empfohlen, am Eingang einen Impf- bzw. Genesenennachweis oder einen negativen Corona-Testnachweis sowie einen Ausweis zur Identifikation der Person bereitzuhalten. Weitere Informationen findet man auf der Internetseite des Landgerichts https://www.justiz.bayern.de/gerichte-und-behoerden/landgericht/coburg in der Rubrik "Aktuelles". red