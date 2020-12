Die Erzieherinnen Lisa Appianyo (städtischer Kinderhort Schillerstraße) und Michelle Friesner (Hort Mitte) haben die Initiative "Zünd ein Licht an" ins Leben gerufen. Die Kinder des städtischen Kinderhorts Schillerstraße und des städtischen Horts Mitte haben kleine Pakete vorbereitet, die quer durch Erlangen versandt werden. Darin befinden sich ein persönlicher Brief, die Idee eines Lichterfensters, der Verweis zum Lied "Zünd ein Licht an" und eine Buchempfehlung.

Dank für besonderen Einsatz

Das Lichterfenster steht unter dem Motto "Wir teilen unser Licht mit euch". Dabei soll ein zentrales Fenster durch eine Lichterkette oder eine Laterne geschmückt werden, um ein Zeichen zu setzen und all denjenigen zu danken, die die letzten Wochen und Monate besonderen Einsatz gezeigt haben. Fotos der eigenen Lichterfenster können an michelle.friesner@stadt.erlangen oder lisa.appianyo@stadt.erlangen.de geschickt werden. Die eingegangenen Ergebnisse werden anschließend veröffentlicht. red