Zum Artikel "Zwei Baumarten werden von 90 Prozent der Leute bevorzugt" vom 26. November:

Immer wieder wird betont, wie wichtig Bäume für das Klima sind. Sie speichern CO2 , produzieren Sauerstoff und spenden Schatten und vieles mehr. Dies gilt nicht nur für Laubbäume, sondern auch für Nadelbäume. Und dennoch werden in diesen Tagen wieder Tausende von "Weihnachtsbäumen" gerodet, um dann in spätestens acht Wochen auf dem Müll zu landen. Wobei nicht alle vorher als Weihnachtsbaum noch ein wenig Freude gespendet haben. Wenn man am 24. Dezember abends sieht, wie viele von den angebotenen Bäumen noch übrig sind, blutet mir das Herz. Ich wünschte mir, Weihnachten würde sich wieder mehr auf das Innere ausrichten statt auf getötete Bäume und materiellen Konsum.

Und noch etwas: Natürlich ist es schön, wenn draußen weihnachtliche Beleuchtung ist. Aber muss sie wirklich die ganze Nacht brennen? Auch diese Energiekosten könnten wir einsparen, um die Zukunft unserer Kinder und Enkel zu sichern - zumindest zwischen 23 Uhr und 6 Uhr früh. Eine Schaltuhr macht's möglich.

Klara Günther

Eggolsheim