Roland Schönmüller Landkreis Kronach — "Sieben Hornissenstiche töten ein Pferd, drei einen erwachsenen Menschen und zwei ein Kind", heißt es im Volksmund. Doch diesmal irrt der Volksmund, denn selbst kleine Tiere wie Mäuse überstehen einen Hornissenstich unbeschadet. Auch mehrere Stiche sind für Menschen nur dann gefährlich, wenn sie Allergiker sind. Schätzungen über die Anzahl von Todesfällen in Deutschland liegen weit auseinander: sie liegen zwischen zehn und 50 pro Jahr.

Dennoch sind Hornissenstiche wie Bienen- oder Wespenstiche sehr schmerzhaft. Gründe liegen im sehr hohen Anteil des Neurotransmitters Acetylcholin, einer als brennend empfundenen Substanz im Hornissengift. Zudem verursachen der größere Stacheldurchmesser und die Länge des Stachels, der in tiefere, empfindlichere Hautschichten eindringen kann, stärkere Schmerzen.

Bei Stichen im Mund- oder Rachenraum können lebensgefährliche Schwellungen auftreten. Tatsächlich sind für eine Lebensgefährdung etwa 500 bis 1000 intensive Hornissenstiche Voraussetzung. Da nur ein Zehntel der Hornissen eines Nestes stechen, wird diese Zahl niemals erreicht.

Hornissen sind im Allgemeinen nicht angriffslustig, sondern ruhig und fluchtbereit. Nur in unmittelbarer Nähe gehen sie gegen Angreifer vor. Lediglich die direkte Flugbahn aus dem Nest der Insekten sollten Menschen meiden, ebenso schnelle Bewegungen sowie Erschütterungen des Nestes. Weitere Verhaltensregeln sind: auf keinen Fall nach den Tieren zu schlagen, Kuchen oder andere süße Sachen abzudecken, Kindern Limonade aus dem Strohhalm zu trinken zu geben sowie auf anlockende starke Düfte wie Parfüm und Haarspray zu verzichten.

Wer doch gestochen wurde, sollte den Stich gut beobachten. Treten nach einer Viertelstunde erste allergische Reaktionen auf, wie zum Beispiel Quaddeln bis hin zur Atemnot und Kreislaufprobleme, sollten Betroffene den Arzt aufsuchen.

Jetzt im Spätsommer ist der Hornissenstaat am größten. Bisweilen verirren sich Hornissen bei der Nahrungssuche auch in Wohnungen. Keineswegs sollte man diese seltenen und für den Naturhaushalt so wichtigen Tiere töten.

Hornissen ernähren sich von Obst, Nektar und anderen Pflanzensäften, füttern ihre Nachkommen aber mit erbeuteten, proteinreichen Insekten (Fliegen, Heuschrecken, Bienen, Wespen, Käfer, Raupen, Libellen usw.), deren Larven sowie mit Spinnen. Günstigstenfalls erbeuten Hornissen-Jägerinnen bis zu einem Pfund Insekten pro Tag.

Baumsäfte und Fallobst

Erwachsene Tiere ernähren sich von Baum- und Pflanzensäften, die sie an Baumwunden aufnehmen oder durch Nagen an jungen Ästen beschaffen. Außerdem fressen sie im Spätsommer auch Fallobst. Hornissen sind rund um die Uhr am Arbeiten. Sie fliegen zuweilen - wie andere Insekten auch - nächtliche künstliche Lichtquellen an. Mittlerweile gehören Hornissen bei uns zu den bedrohten Tierarten und stellen als Faltenwespen die größten staatenbildenden Insekten unserer heimischen Fauna dar.

Ein Hornissenstaat besteht normalerweise aus mehr als tausend Tieren. Wie bei allen Wespenarten ist auch der Hornissenstaat einjährig. Im spätherbstlichen Oktober sterben die Arbeiterinnen und Männchen sowie die alte Königin. Nur die jungen, meist schon begatteten Weibchen, die Jungköniginnen, überwintern in der Erde oder im morschen Holz. Sie gründen dann im nächsten Frühjahr einen neuen Staat. Das alte Nest wird dann nicht mehr bewohnt.

Hornissen bauen ihre Nester aus zerkautem Holz in den Höhlen von großen Laubbäumen. Solche Höhlen werden immer seltener, deshalb nisten sie sich auch in Dachböden oder Schuppen ein. Bevorzugt tun sie das in der Nähe von Obstbaum-Wiesen und anderen grünen Inseln in der Landschaft mit großem Anteil an Obstbäumen.

Die für Mensch und Tier vermeintlich gefährlichen Hornissen sind eigentlich soziale Tiere, die die anfallenden Arbeiten effektiv untereinander aufteilen. Die Bauarbeiterinnen sorgen permanent für den Ausbau des gemeinsamen Zuhauses und bauen ein ultraleichtes Luftschloss, das vollständig aus selbst gemachtem Papier besteht. Das Rohmaterial besteht aus morschen Holzfasern, die die Hornissen mit ihren Mundwerkzeugen zerkleinern. Der chitinhaltige Speichel dient als Bindemittel.

Hornissen haben wie Wespen eine wichtige ökologische Funktion und betätigen sich im Naturhaushalt sogar als eine Art "Gesundheitspolizei". Wespen- oder Hornissennester stehen unter Naturschutz und sollten nicht zerstört werden. Wespenarten sind geschützt.

Die Hornisse ist eine gefährdete Art: in Deutschland ist sie in einigen Regionen ausgerottet und steht in den meisten Bundesländern auf der roten Liste. Durch häufige mutwillige Störungen kann aber auch diese friedliche Art angriffslustig werden, bei ruhigem Umgang ist es sogar möglich, eine Art Vertrauensverhältnis zu ihnen zu entwickeln.