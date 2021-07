Zu einem Auffahrunfall mit einem Schaden von circa 3500 Euro kam es am Mittwoch, gegen 16.45 Uhr, in der Coburger Straße, so die Polizei. Eine Autofahrerin und ein Autofahrer befuhren die mit ihren Pkw die St 2282 von Althausen in Richtung Stadtmitte. Als der Autofahrer anhalten musste, bemerkte dies die nachfolgende Fahrerin zu spät und fuhr auf. pol