Motten vor 16 Stunden

Zu spät reagiert: Aufgefahren

Ein Auffahrunfall ereignete sich am Mittwoch, gegen 10 Uhr, an der Einmündung der Kreisstraße 24, von Oberzell kommend, in die Staatsstraße 2790. Eine 39-jährige Pkw-Fahrerin musste an der Einmündung...