Auf der Bundesstraße B 286 vor dem Ortsschild Oerlenbach kam es am Mittwoch gegen 15.50 Uhr zu einem Auffahrunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen.

Ein 24-Jähriger war mit seinem Pkw in Fahrtrichtung Oerlenbach unterwegs. Vor ihm kam der Verkehr zum Stehen und er hielt an, schreibt die Polizei Bad Kissingen in ihrem Pressebericht.

Zu spät gebremst

Der hinter ihm fahrende 39-jährige Autofahrer bemerkte den "Stau" und bremste rechtzeitig sein Fahrzeug ab. Eine 20-Jährige schaffte es mit ihrem Pkw nicht mehr, früh genug zu bremsen, und fuhr auf das Fahrzeug des 39-Jährigen auf. Dessen Auto wurde durch den Zusammenstoß auf das vorderste Fahrzeug geschoben, schreibt die Polizei weiter.

Pkw nicht mehr fahrbereit

Die drei Fahrer sowie eine Beifahrerin wurden dabei leicht verletzt. Das Fahrzeug der Unfallverursacherin war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Es entstand ein Schaden in Höhe von 7000 Euro, schätzen die Polizeibeamten. An den anderen beiden Pkw entstand ein Schaden von insgesamt 4500 Euro, heißt es im Bericht. pol