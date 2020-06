Zu Hause über Energiesparen informieren

In Zeiten, in denen aufgrund der geltenden Kontaktbeschränkungen noch auf Informationsveranstaltungen zum Klimaschutz verzichtet werden muss, können sich die Bürger bequem von zu Hause aus übers Energiesparen informieren. So bietet die Verbraucherzentrale Bayern in den kommenden Wochen mehrere Online-Vorträge rund ums Energiesparen und energetische Sanieren an. Die Teilnahme ist von zu Hause aus unkompliziert und sicher möglich. Über das Internet lassen sich die Vorträge live verfolgen, Fragen an den Experten der Verbraucherzentrale sind über einen Chat möglich.

Die geplanten Vorträge

Folgende Vorträge sind geplant:

• "Solarstrom von Balkon und Terrasse": Dienstag, 23. Juni, von 18 bis 19 Uhr

• "Heizungstausch: Wie packt man's richtig an?": Dienstag, 30. Juni, von 19 bis 20.40 Uhr

• "Mit Sonne rechnen - Photovoltaik und Stromspeicher": Mittwoch, 1. Juli, von 18 bis 19.30 Uhr

Eine Übersicht zu den Vorträgen sowie die Links zur Anmeldung finden Sie unter www.verbraucherzentrale-bayern.de/veranstaltungen.

Die aktuellen Förderprogramme

Der Landkreis Lichtenfels ist seit 2014 Energiestützpunkt der Verbraucherzentrale Bayern. Hier finden im Rahmen der "Lichtenfelser Sonnentage" im Landratsamt regelmäßig auch Energieberatungen seitens der Verbraucherzentrale statt.

Einen umfassenden Überblick über aktuelle Förderprogramme, die Zuschüsse für die energetische Sanierung von Wohngebäuden und Heizungsanlagen zur Verfügung stellen, finden interessiere Bürger im Internet unter www.lichtenfelser-sonnentage.de. red