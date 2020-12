Eine Woche in die Schule gehen, bei Wind und Wetter auf das "Elterntaxi" verzichten und somit einen wertvollen Beitrag für die Umwelt leisten: Diesem Aufruf der Kreisgruppe Lichtenfels des Bundes Naturschutz (BN) in Bayern und der Rektorin Astrid Balzar waren die Klassen 1 bis 5 der Adam-Riese-Grundschule gefolgt. Die Schulleiterin lobte die Jugendlichen für ihr Engagement, etwas für den Umweltschutz zu tun, selbstständiger zu werden und die Verkehrssicherheit im Umfeld der Schule zu verbessern.

Lehrerin Christine Burkard koordinierte die Aktion "In die Schule GEH ich gerne" in den teilnehmenden Klassen, von denen alle Schüler schmucke Lesezeichen vom BN als Belohnung erhielten.

Aufgrund der Corona-Beschränkungen durften stellvertretend nur drei Schülerinnen die mit vielen Blattdrucken versehenen Baumplakate bei der Preisverteilung präsentieren. Für jeden zu Fuß, mit dem Tretroller oder dem Fahrrad zurückgelegten Schulweg vervollständigte man den Klassenbaum mit einer Blattstempelung.

Stadtrat Werner Freitag freute sich über den aktiven Beitrag der Schüler für den Klimaschutz und spendierte im Auftrag der "Staffelsteiner Bürger für Umwelt- und Naturschutz" insgesamt 50 Euro für die Klassenkassen. Er fragte die Schülerinnen, was ihnen am besten an der Aktion gefallen habe. Lea, Maja und Valentina meinten übereinstimmend, dass es in dieser Zeit viel weniger nach Autoabgasen gerochen habe, da viel weniger Kinder als sonst von ihren Eltern mit dem Auto zur Schule gebracht worden waren. Auch habe man auf dem gemeinsamen Schulweg zu Fuß mehr Spaß miteinander gehabt.

BN-Kreisgruppenvorsitzender Anton Reinhardt wies auf die gesundheitsfördernde Wirkung und die Verbesserung der Wahrnehmungsfähigkeit hin und meinte: "Regelmäßige Bewegung ist die beste Vorbeugung gegen Haltungsschäden und Rückenbeschwerden, außerdem wird die schulische Leistungsfähigkeit auf natürliche Weise verbessert." Er nahm im Gespräch mit den Schulkindern auf die Expedition des deutschen Forschungsschiffes "Polarstern" Bezug, auf dem 52 Wissenschaftler aus 20 Ländern die Polarregion im nördlichen Eismeer erkundeten, um den Ursachen der von Menschen gemachten Klimaerwärmung auf den Grund zu gehen und lobte in diesem Zusammenhang die Aktivität der jungen Leute und die Unterstützung der Lehrkräfte: "Euer Beitrag ist ein kleiner Mosaikstein, der ein bisschen hilft, dass die Luftschadstoffe nicht noch schlimmer ansteigen, das polare Eis nicht noch schneller abschmilzt, die Eisbären ihren Lebensraum nicht verlieren und die Bewohner der Fidschi-Inseln nicht um den Untergang ihres Lebensraumes fürchten müssen."