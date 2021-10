Eine erlebnisreiche Woche liegt hinter der Wandergruppe der Sektion Kulmbach im deutschen Alpenverein. Ziel war die Lüneburger Heide. In mehreren Tagesetappen erkundeten die Kulmbacher den Heidschnuckenweg zwischen Buchholz in der Nordheide und Soltau.

Auf die Oberfranken wartete dabei bestes Wanderwetter - teils sonnig, teils leicht bewölkt oder neblig mit angenehmen Temperaturen zwischen 20 und 24 Grad, aber stets ohne Regen. Untergebracht war die 20-köpfige Gruppe in Handeloh in einem Hotel, das vor allem durch sein gutes Essen in Erinnerung bleibt. Von dort aus ging es in fünf Tagesmärschen durch die blühende Heide, die durch immer wieder neue Ansichten und Farben faszinierte. red