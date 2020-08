Zu den Schönheiten der Stadt mit dem Rad

Der Allgmeine Deutsche Fahrrad-Club (ADFC) veranstaltet am morgigen Samstag, 8. August, eine Tour durch das Weltkulturerbe. Ausgebildete ADFC-Tourenleiter führen die Teilnehmer zu den Schönheiten der Stadt, wie den Hain, die grüne Lunge der Stadt, den Weinberg bei St. Michael, die Gärtnerstadt und den Treidelpfad. Dabei erfahren sie auf der etwa 20 Kilometer langen Runde wissenswerte Informationen zur Stadt und ihrer Geschichte. Die Strecke enthält Steigungen, teilweise Kopfsteinpflaster und ist für Touristen und Neubürger geeignet. Treffpunkt ist um 15 Uhr an der Tourist-Information, Geyerswörthstraße 5 in Bamberg. Eine Anmeldung mit Ticketkauf ist vorab beim TKS (Bamberg Tourismus und Kongress Service) bis 14.30 Uhr notwendig. Nähere Fragen zur Tour beantwortet der ADFC unter der Rufnummer 0951/54773 oder der TKS unter Telefonnummer 0951/2976200. Weiter Informationen gibt es im Netz unter https://www.adfc-bamberg.de/tour.php?Tour=2014. red