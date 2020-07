Eltern und Kinder lädt das evangelische Bildungswerk am Mittwoch, 5. August, zu einer Exkursion zu den Ausgrabungen am Staffelberg ein. Hobbyhistoriker Christoph Bernhardt führt die Gruppe im Rahmen des Sommerferienprogramms zur bedeutendsten keltischen Siedlung am Obermain und zeigt dabei auf, wie der keltische Fürst vor mehr als 2000 Jahren gelebt hat. Auf 49 Hektar befand sich einst auf und rund um den Staffelberg ein keltisches Oppidum, wie die Römer solche Anlagen nannten. Der griechische Geograf Claudius Ptolemäus gab ihr einst den Namen Menosgada, übersetzt heißt das "Stadt über dem Maintal". Mit der Rekonstruktion des dort gefundenen Zangentores soll ein Stück Heimathistorie augenscheinlich aufzeigen, dass der Staffelberg dereinst Sitz einflussreicher Händler war.

Die Gruppe trifft sich um 16.30 Uhr am Wanderparkplatz oberhalb von Romansthal. Nach der Führung soll die Veranstaltung mit einer gemeinsamen Brotzeit auf dem Staffelberg ausklingen. Anmeldungen zur Exkursion, die sich an Eltern und Kinder, aber auch Großeltern und Enkel richtet, nimmt das evangelische Bildungswerk unter Telefon 09571/896491 oder per E-Mail an mail@ebw-klm.de entgegen. red