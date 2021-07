"Zu Besuch bei Familie Biber & Co." heißt es am Mittwoch, 21. Juli, im Staatsbad Bad Brückenau bei einer Wanderung zur Biberplattform. Treffpunkt zu der etwa zwei Kilometer langen Tour ist um 15 Uhr am Elisabethenhof. Infos dazu gibt es bei der Staatlichen Kurverwaltung unter Tel. 09741/802 854. Die nächste Führung zu den Bibern findet am 4. August statt. sek