Ärgerlich für die Betroffenen waren sie schon, die Pannen mit den Corona-Testen. Und wer in der Lokalpolitik ganz gern öffentlich wahrgenommen werden möchte, der sollte das, was er öffentlich äußern will, auch einmal mit kritischen Augen aus anderem Blickwinkel anschauen. Und eine Bundeskanzlerin, die sich zur Werbung für ein milliardenschweres Unternehmen einspannen lässt, hätte schon Gelegenheit gehabt, einmal nachzufragen, was da über diese Firma so gemunkelt wird. Und der Schiedsrichter, der unaufmerksam den Handelfmeter nicht gegeben hat, könnte sich durchaus selber reumütig symbolisch einen Platzverweis erteilen.

Ärgerlich auch vieles andere. Unverschämter Kerl, der einem den frei werdenden Parkplatz, in den man gerade einbiegen wollte, vor der Nase wegschnappt. Und die mit ihrem Hund, die zuließ, dass er ausgerechnet vor dem eigenen Grundstück - "was das für Leut sind". Und bei allem Verständnis für den Feierbedarf junger Leute: Um 23.30 Uhr durch die Decke dröhnende Rockmusik, das geht dann doch zu weit. Solche Rücksichtslosigkeit gehört angezeigt.

Wirklich? Bei all diesem und Ähnlichem haben wir das Recht, zu kritisieren, etwas mehr Rücksichtnahme zu fordern, zu verlangen, nicht nur an sich, sondern auch an andere und deren Sicht oder Rechte zu denken und Lobby-Gefälligkeiten zu unterbinden. Corona-Anordnungen, die man befolgen soll, müssten verstehbar und nachvollziehbar sein. Und Frauen wollen nicht dauernd männlich angeredet werden.

Aber müssen es immer gleich Rücktrittsforderungen, Strafanzeigen, empörte Aufschreie oder pöbelnde, randalierende Demonstrationen sein, muss man sich wirklich gleich so aufregen? Haben wir nicht selber auch schon einen wichtigen runden Geburtstag übersehen, einen festgelegten Arzttermin vergessen, noch gute Speisereste im Kühlschrank verderben lassen, eine Mahnung wegen der versäumten Bezahlung einer Rechnung veranlasst? Alles ziemlich peinlich.

Aber fällt dies im Verhältnis zu unserer normalen Korrektheit eigentlich ins Gewicht? Und wie schlimm sind wirklich die Pannen der politisch Tätigen oder sich in der Coronakrise risikoreich Einsetzenden im Verhältnis zu ihrer enormen Gesamtleistung?

Ich meine, da könnte man seinen Zorn auch einmal etwas tiefer hängen, zumal wir nämlich alle nicht nur unvollkommen, sondern auch verletzlich sind.

Und wenn man bei einem durchaus zu beanstandenden Fehler gleich mit einer Totalkritik überschüttet wird, dann ist die Motivation für solidarisches Verhalten und gemeinnütziges Tun angekratzt.

Es kommt immer auf das rechte Maß an. "Was siehst du den Splitter in deines Bruders Auge und bemerkst nicht den Balken in deinem eigenen?", hat Jesus etwas drastisch formuliert. Da wollte er uns an dieses Maß des rechten Verhältnisses erinnern. Manchmal ist etwas Nachsicht die bessere Sicht. (Gotthart Preiser lebt in Haßfurt und ist evangelischer Regionalbischof a.D.)