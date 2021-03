Die Katharina-von-Bora-Gemeinde lädt am Sonntag, 7. März, zu zwei Gottesdiensten per Zoom ein. Im Gottesdienst um 10 Uhr erzählen Menschen wie sie in großer Gefahr, schwerer Krankheit, oder einer anderen Notlage unerklärlicherweise bewahrt worden sind, wo sie das Gefühl hatten, da hat einer über mich gewacht, da hat Gott mir einen Schutzengel geschickt. Hintergrund dieser Idee ist, dass es gerade in dieser schwierigen Zeit Mut-Mach- und Hoffnungsgeschichten braucht, um sich gegenseitig zu stärken. Um 17 Uhr lädt Pfarrer Juranek - ebenfalls per Zoom - zum Familiengottesdienst mit dem Thema "Einander Gutes tun" ein. Ein gut duftendes Öl oder eine wohlriechende Creme sollten für diesen Gottesdienst bereitgelegt werden. Die Zugangsdaten für beide Gottesdienste sind auf der Homepage der Katharina-von-Bora-Gemeinde unter http://www.katharinavonbora-coburg.de zu finden. red