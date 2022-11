Wie bereits im vergangenen Schuljahr richtete die Regierung von Unterfranken pandemiebedingt die Wahl der neuen Bezirksschülersprecher sowie ihrer Stellvertreter für Förderzentren und Mittelschulen in einem digitalen Format aus. Mittels Videokonferenzen und - bei den Schülersprechern der Mittelschulen - zusätzlich mittels eines virtuellen Kursraumes lernten sich die beteiligten Kreis- und Regionalschülersprecher vor der Abstimmung kennen, heißt es in einer Pressemitteilung der Regierung.

Das Ergebnis

Anschließend wählten sie bei den Förderzentren Ardahan Kazgan (Pestalozzi-Schule Schweinfurt) und Maximilian Schreck (Dr.-Karl-Kroiß-Schule Würzburg), bei den Mittelschulen Riana Geßner (Eichendorff-Mittelschule Gerbrunn) und Zilan Aktanus (Mittelschule Bad Brückenau) zum Bezirksschülersprecher oder -sprecherin beziehungsweise zu deren Stellvertretern.

Aussprache im Bezirk

Pandemiebedingt verlagerte die Regierung von Unterfranken auch die Bezirksaussprachetagung mit den Kreis- und Regionalschülersprechern in den digitalen Raum. In einem eigens eingerichteten, geschützten Kursraum auf der Lernplattform Mebis wurden die Aufgaben der Bezirksschülersprecher sowie die Arbeit der Schülermitverantwortung auf bayerischer Ebene beschrieben und die Möglichkeit für die Schüler geschaffen, sich aktiv zu beteiligen. Der Wahl vorausgegangen waren die Kreis- bzw. Regionalschülersprecherwahlen in den einzelnen Landkreisen bzw. Regionen Unterfrankens.

Damit verfügen die 100 staatlichen Mittelschulen und die 50 Förderzentren in Unterfranken auf Bezirksebene für das laufende Schuljahr über eine personalisierte Schülervertretung. Rund 26.000 Schülerinnen und Schüler der beiden Schularten werden von nun an von den neu gewählten Bezirksschülersprechern in Unterfranken vertreten. Die gewählten Bezirksschülersprecher bilden künftig auf Landesebene mit den anderen Vertretern der weiterführenden Schulen aller bayerischen Regierungsbezirke die Landesschülerkonferenz. Diese wählt wiederum am Montag, 28., und Dienstag, 29. November, aus ihrer Mitte für ein Jahr ihren geschäftsführenden Vorstand, den Landesschülerrat.

Die Landesschülerkonferenz und der Landesschülerrat sind seit 2008 gesetzlich im Bayerischen Erziehungs- und Unterrichtsgesetz verankert. Auch wenn der Schwerpunkt der Schülermitverantwortung an den Schulen liegt, ermöglichen solche Zusammenkünfte den gewählten Vertretern auf Bezirks- und Landesebene einen wichtigen Erfahrungsaustausch, sowie dem Landesschülerrat eine landesweite Stimme. Die vergangenen Jahre haben gezeigt, dass hier eine besonders wertvolle Arbeit geleistet wird, die von Politik, Verwaltung, Eltern- und Lehrerschaft mit großem Interesse verfolgt wird, so die Mitteilung. ruf