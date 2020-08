Zigarettendiebe gescheitert

Auf den Inhalt eines Zigarettenautomaten in Wittershausen hatten es am Sonntag, kurz vor Mitternacht, zwei unbekannte Täter abgesehen. Gegen 23.30 Uhr nahm eine Hausbewohnerin seltsame Geräusche wahr. Als sie daraufhin aus dem Fenster schaute, flüchteten zwei Personen, die sich zuvor am Automaten zu schaffen machten, und fuhren mit einem dunklen Pkw in Richtung Aura. Am Haus entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 100 Euro. Möglicherweise handelt es sich um die gleichen Täter, die in der vergangenen Woche in Untererthal einen Zigarettenautomaten entwendeten, heißt es im Polizeibericht. Von dem Gerät fehlt nach wie vor jede Spur. Die Polizei Hammelburg ermittelt und bittet Personen, die im Tatzeitraum in Tatortnähe verdächtige Beobachtungen gemacht haben, diese unter Tel.: 09732/9060 zu melden. pol