Großen Schaden haben Unbekannte angerichtet. Zwei Zigarettenautomaten sind zwischen Dienstag und Sonntagmorgen rabiat entwendet worden. Die beiden Automaten waren jeweils an einer Hauswand in der Ortschaft Roßbach und Weißenbach befestigt und wurden mit roher Gewalt abgerissen. Die Automaten wurden schließlich in einem Waldstück von den Tätern aufgebrochen und dann dort liegen gelassen. Zuletzt waren die Automaten am Dienstag befüllt worden. Der angerichtete Schaden beläuft sich auf rund 10 000 Euro, teilt die Polizei Bad Brückenau mit. Der Wert der Diebesbeute aus Bargeld und Zigaretten wird auf rund 3000 Euro beziffert. Wer sachdienliche Hinweise geben kann, insbesondere "wann" die Automaten noch da waren oder auf verdächtige Personen und Fahrzeuge, wird gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Bad Brückenau, Tel.: 09741/6060 zu melden. pol