Mit viel Erfahrungsgewinn aus der 2. Luftpistolen-Bundesliga aus der Saison 2019/20 im Gepäck, startet die siebenköpfige Equipe der Schützengesellschaft Ebersdorf wieder in der Bayernliga, der dritthöchsten deutschen Liga.

Das Saisonziel lautet "nur" Meisterschaft, da es nach DSB-Planung keine Aufstiegswettkämpfe in die 2. Bundesliga gibt. Grund: Die 1. und 2. Bundesliga hat die Saison 2020/21 abgesagt.

Aufgrund der sich wieder landesweit und global zuspitzenden Corona-Situation ist es durchaus im Bereich des Möglichen, dass auch diese Bayernliga-Runde aus Gesundheitsschutzgründen nicht zu Ende gebracht werden kann. Seit September lässt der DSB und der BSSB zwar wieder Mannschaftswettkämpfe unter Einhaltung der aktuellen Corona-Verhaltensregeln zu, die Fortführung dieser ist jedoch immer im Hinblick auf die nationale Infektionsentwicklung im Moment eine ziemlich vage Angelegenheit. Der Pandemieprozess im Herbst/Winter 2020 wird wohl zentralen Einfluss auf die nationalen Schiesssport-Aktivitäten nehmen.

Umso bemerkenswerter ist da doch der Doppelsieg Ebersdorfs im 200 Kilometer entfernten Pfreimd in der Oberpfalz. Mit guter Nervenstärke unter erschwerten Corona-Hygienekonzept-Bedingungen während des Sportgeschehens im Oberpfälzer Schießsportstützpunkt und abgesehen von ein paar kleinen "Wacklern", präsentierte sich die SGE-Auswahl am ersten von sieben Wettkampftagen gegen die SG Neudrossenfeld aus Oberfranken (5:0, 1798:1731 Ringe) und die oberpfälzer SG 1898 Thumsenreuth. (3:2, 1806:1780) mit zwei Ersatz-Stammschützen zweimal erfolgreich. Gegen die Thumsenreuther Mannschaft gaben nur Gräf auf Position eins mit guten 370:373 Ringen und Mannschaftsführer Spickmann (P2) bei noch knapperem Verlust mit 355:357 Ringen den Punkt ab. Letzterer litt an diesem Tag unter Schmerzen im Schießarm, fühlte sich allgemein nicht fit und blieb daher diesmal unter seinen gewohnten Standards. Am Tabellenplatz eins für Ebersdorf am Ende dieses Tages änderte dies jedoch nichts. Am zweiten Begegnungstag, (8. November) treffen die Ebersdorfer auf HSSV Hof und die SG Eichenlaub Meerbodenreuth.

SG Ebersdorf: Benjamin Gräf (Position 1: 376 Ringe und 370/1 Einzelpunkt), Torsten Spickmann (P2: 353/355, 1 EP), Jan Wagner (P3: 366/370, 2 EP), Florian Milles (E/P4: 353/357, 2 EP) und Rüdiger Kastner (E/P5, 350/354, 2 EP). Waldemar Penner und Julian Gaiser komplettieren das Team. klug